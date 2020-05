CDA en VVD eisen actie van gemeente tegen vandalisme op sportparken

nieuws

Foto Bert Postma.

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD vinden dat het college in actie moet komen om overlast op openbare sportparken in Groningen tegen te gaan. In schriftelijke vragen verzoeken ze het gemeentebestuur onderzoek te doen naar extra controles, cameratoezicht en/of het inzetten van een functionarissen.

Recent vonden onder andere vernielingen plaats op Sportpark het Noorden, Sportpark De Esserberg en Sportpark Coendersborg. “Dit soort vandalen moeten worden aangepakt. Het wordt hoog tijd dat er iets aan dit probleem gedaan wordt”, vertelt VVD-raadslid Jasper Boter.

“Vandalisme door rondhangende jongeren is al veel te lang een probleem” vult CDA-fractievoorzitter René Bolle aan. “We hopen dat er ook nu voor deze sportclubs een oplossing komt, zodat er weer veilig gesport kan worden en clubs geen extra kosten voor vernielde materialen hoeven te maken.”