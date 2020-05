CBR start weer met theorie- en praktijkexamens: mondkapjes verplicht

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het CBR start volgende week woensdag weer met het aanbieden van theorie-examens. Later in de maand zijn ook praktijkexamens weer mogelijk.

Sinds 16 maart waren de vestigingen van het CBR voor de examens gesloten. Nu er een verruiming is in de coronamaatregelen wordt weer gestart met het afnemen van de examens. Vanaf 13 mei kunnen er dus weer theorietoetsen gemaakt worden, vanaf 18 mei worden er praktijkexamens afgenomen. Tijdens de examens wordt gebruikgemaakt van mondkapjes voor zowel de kandidaat als de instructeur. Kandidaten bij wie het examen na 16 maart was geannuleerd krijgen voorrang.

Eerder deze week werd bekend dat rijinstructeurs vanaf komende maandag onder voorwaarden weer aan de slag mogen. Rond deze voorwaarden was aanvankelijk wat commotie. Zo werd in eerste instantie gezegd dat de airco uit moest blijven en ramen gesloten dienen te blijven. Inmiddels zijn deze voorwaarden aangepast en wordt gezegd dat de ramen wel open mogen.