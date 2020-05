Cateringbedrijf maakt maaltijden voor voedselbank

Grote evenementen zijn door de coronamaatregelen allemaal afgelast en daarom ligt het werk ook voor veel cateringbedrijven stil. Foodfellas uit de stad heeft een oplossing bedacht om toch aan het werk te kunnen blijven.

Het cateringbedrijf maakt nu maaltijden die iedereen kan bestellen. Van elke maaltijd gaat een deel van de opbrengst naar de voedselbank. “Toen de crisis begon zag je wel dat voedselbanken het zwaar hadden,” zegt Jacco Teeuw van Foodfellas. “We dachten: de voedselbank krijgt nu heel veel producten, maar over een paar weken is dat op. De crisis zal nog wel even doorgaan nu. Dus toen hadden we bedacht om onze eigen producten te verwerken tot maaltijden, om die te verkopen en om te zetten in geld. En om dat dus te schenken aan de voedselbank voor de lange termijn.”

Het bedrijf draait nu elke maand verlies. “Mijn doel is eigenlijk om op nul uit te komen. Wat ik probeer is om de mensen aan het werk te houden. Het uiteindelijke doel is om te overleven en dat we over een jaar in een nieuwe wereld verder kunnen gaan met wat we doen.”