Carillon Martinitoren gaat speciaal coronawerk ‘Healing Bells’ spelen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op het Martinicarillon zal op donderdag 21 mei een speciaal werk te horen zijn dat gemaakt is vanwege de coronacrisis. Behalve in Groningen zal het wereldwijd op diverse carillons gespeeld worden.

Het gaat om het stuk ‘Healing Bells’. Met het stuk wordt iedereen die getroffen is door de gevolgen van het coronavirus een hart onder de riem gestoken. Dat juist gekozen is voor een stuk op carillon is niet gek. Klokken hebben al decennia lang een signalerende functie. Omwonenden worden met het luiden op de hoogte gebracht van sterfgevallen of bijzondere herdenkingen en vieringen. In de tijd van de Zwarte Pest of Zwarte Dood, 1347 tot 1352, geloofden mensen dat de klokken de kracht hadden om de ziekte af te weren.

Healing Bells is gecreëerd door de Nederlandse onderzoeksjournalist Jet Schouten en beiaardier en componist Pamela Ruiter-Feenstra. Het stuk is gebaseerd op de klaagzang van het Oekraïense volkslied ‘Plyve Kacha’. Het stuk wordt op 21 mei om 12.00 uur gespeeld op het Martinicarillon door beiaardier Auke de Boer.

‘Plyve Kacha’ in en uitvoering van het Olga Vocal Ensemble is hieronder te beluisteren