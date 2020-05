Buurtbewoners Beijum zamelen 840 euro in voor goede doelen

nieuws

Foto: Olga Mikešová

Diverse buurtbewoners in de Groningse wijk Beijum hebben in de meivakantie 840 euro ingezameld voor drie verschillende goede doelen. “We zijn super trots!”

Het idee om in de meivakantie iets te organiseren ontstond enkele weken geleden. “De coronatijd heeft het leven niet makkelijker gemaakt”, vertelt Olga Mikešová . “Om de moed erin te houden hebben we in de vakantie, met een aantal gezinnen in de Fossemaheerd, verschillende acties georganiseerd voor jong en oud. Deze acties hebben we gekoppeld aan drie goede doelen. Aan Safe the Children, de Voedselbank Groningen en een bijdrage voor een muzikaal optreden voor de bewoners van woon-zorgcentrum Ebbingepoort. Bij de acties die we organiseerden was het de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen.”

Daarvoor werden er onder strippenkaarten ingezet vertelt Mikešová. “Deze kon je aanschaffen en met de verschillende strippen kon je op Koningsdag en op Bevrijdingsdag langs de duren om zelfgemaakte hapjes te kopen. Daarnaast zijn er acties geweest om te sporten waar je je voor kon laten sponsoren en er vond een sponsorloop plaats rond het Zilvermeer. Uiteindelijk hebben we 840 euro opgehaald. Daar zijn we super blij mee!” Het geld gaat de komende weken overhandigd worden aan de goede doelen waarbij de Ebbingepoort komende zaterdag als eerste aan de beurt is.