Buschauffeurs starten petitie tegen mondkapjes

Buschauffeurs in het land zijn een petitie gestart om geen mondkapje te hoeven dragen in de bus. De petitie is in twee dagen al ruim 1.800 keer getekend.

Afgelopen woensdag maakte premier Mark Rutte (VVD) op een persconferentie bekend dat het dragen van mondkapjes voor reizigers en ov-personeel vanaf 1 juni verplicht is. De buschauffeurs zien het gebruik van mondkapjes niet zitten. Sinds de coronauitbraak in Nederland zijn er in de bussen al diverse voorzorgsmaatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. Zo stappen reizigers achter in, kunnen er geen kaartjes gekocht worden bij de chauffeur en is het gebied rond de chauffeur met linten of kettingen afgezet. Daarmee is er voor de chauffeur een veilige werksituatie ontstaan.

De chauffeurs willen dat deze maatregelen gehandhaafd blijven. “Onder de buschauffeurs bestaan veel vragen of een mondkapje ons wel gaat beschermen tegen het coronavirus. Zorg ervoor dat de huidige maatregelen gehandhaafd blijven en dat het dragen van een mondkapje vrijwillig is, maar maak het niet verplicht”, zo staat te lezen in de petitie.

