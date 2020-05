Buschauffeur krijgt slapende jongens in lijnbus niet wakker

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De hulpdiensten moesten er vrijdagmiddag aan te pas komen om twee slapende jongens in een lijnbus op het Hoofdstation weer wakker te krijgen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 16.45 uur. “Een buschauffeur was op het Hoofdstation gearriveerd”, vertelt Wind. “Dat was de eindbestemming waarop normaliter iedereen de bus verlaat. Twee jongens bleken echter te slapen en de chauffeur kon ze met geen mogelijkheid wakker krijgen of althans ze reageerden niet op de verzoeken van het ov-personeel.” Daarop werden de hulpdiensten ingeschakeld. Behalve een ambulance kwam ook de politie en medewerkers van Handhaving ter plaatse.

Hulpverleners kregen de jongens wel wakker. Zij hebben de jongens uit voorzorg gecontroleerd. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn waarna iedereen al snel zijn weg weer kon vervolgen.