Burgernet ingezet vanwege winkeldiefstal aan Carolieweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft maandagmiddag door middel van een Burgernetactie de hulp van de Stadjers ingeschakeld vanwege een winkeldiefstal aan de Carolieweg.

De diefstal vond plaats even voor 14.00 uur. Wat er precies gestolen is, is nog onbekend. Wel wordt gevraagd uit te kijken naar een man. “Het gaat om een man met een getinte huidskleur”, laat de politie weten. “Hij heeft kort donker haar en tijdens de diefstal droeg hij een blauw t-shirt, een zwarte trainingsbroek en zwart-witte sportschoenen.” Burgernetdeelnemers wordt gevraagd uit te kijken naar de man.

“Mocht u deze man gezien hebben of weten waar hij op dit moment verblijft, neem dan contact op met de politie op alarmnummer 112.”

GRONINGEN: Winkeldiefstal Carolieweg, verdachte: man, getint, kort donker haar, blauw t-shirt, zwarte trainingsbroek, zwart/witte sportschoenen. Bel 112 https://t.co/xkvze1qlTu — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) May 18, 2020