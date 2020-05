Burgemeesters Veiligheidsregio: “Overbrug de anderhalve meter met een glimlach”

“Gun elkaar de ruimte, letterlijk en figuurlijk, in de vrijheid die ons zo dierbaar is.” Deze woorden zijn de allesomvattende boodschap van de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Groningen op Bevrijdingsdag. Deze spraken zij uit in een videoboodschap die dinsdagochtend werd gepubliceerd.

In de videoboodschap spreken de burgemeesters hun dankbaarheid uit voor verschillende groepen in de Groningse samenleving, waaronder het zorgpersoneel, hulpverleners en handhavers. Daarnaast zijn er ondersteunende woorden voor ondernemers, sport- en cultuurclubs en ‘al diegenen met scheuren, in hun huis en in hun ziel.’ “Blijf thuis is zo makkelijk gezegd, als je al zolang hebt gewacht”, zo vult waarnemend burgemeester van Appingedam Koos Wiersma aan.

Daarnaast roepen de burgemeesters de inwoners van de provincie op om vol te houden “Er is al veel van ons gevraagd, van ons geduld en onze gezondheid. Maar telkens laten we de veerkracht zien die nodig is om door te gaan. Zodat we de besmettingscurve net zo plat houden als ons Grunnegs.(..) Grunnegers, volholden! En de kop d’r veur!”