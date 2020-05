Buitengewoon assertief meisje kan over tien dagen vliegen

nieuws

Foto: Ana Buren

OOG berichtte in april over een jong eendje in het Noorderplantsoen, dat wordt opgevoed door een groep ganzen. Inmiddels is het eendje ‘een buitengewoon assertief meisje’.



Op de foto boven staat het eendje met haar pleegmoeder. Fotograaf Ana Buren: ‘Haar, want het is een zij. Het kwaakt en dan is het een vrouwtje, want mannen kunnen dat niet.

Ze is een buitengewoon assertief meisje, voor niets en niemand bang. Ze gaat steeds meer haar eigen gang. En wat heel bijzonder is: ze is tot nog toe het enige overlevende eendenjong van het hele Noorderplantsoen!

Ze is nu al haar donsveren kwijt en 41 dagen oud. Nog 10 dagen en ze kan vliegen’.

OOG berichtte 14 april: