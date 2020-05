Brandweer rukt uit voor vreemde lucht bij veehouderij

nieuws

Foto: Marco Randazzo - 112Groningen.nl

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen bij een veehouderij aan de Winsumerweg tussen Groningen en Adorp. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een vreemde lucht kwam even na de klok van 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Daarop werd een tankautospuit van de sectie Vinkhuizen ter plaatse gestuurd. Bij aankomst bleek de eigenaar de vreemde lucht die geroken werd niet te vertrouwen. Hij was bang dat er vermoedelijk sprake was van een gaslekkage. De brandweerlieden hebben op de veehouderij een onderzoek ingesteld. Hierbij werden verschillende metingen verricht met behulp van een viergasmeter. Met dit apparaat kan onder andere aardgas gedetecteerd worden.

Het is onbekend of er aardgas gemeten is. De brandweer keerde na twintig minuten weer terug naar de kazerne.