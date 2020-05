Brandweer rukt uit voor gaslekkage in woning in Haren

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Harense brandweer moest in de nacht van dinsdag op woensdag in actie komen voor een gaslekkage in een woning aan het Hoogveld in Haren. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 00.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De melding was dat er in de woning een gaslucht werd geroken”, vertelt Meter. “Brandweerlieden zijn direct na aankomst op onderzoek uitgegaan. In de woning hebben ze verschillende metingen verricht. Hierbij werd gebruik gemaakt van een viergasmeter. Dit is een apparaat waarmee ze onder andere aardgas kunnen meten.” Uit het onderzoek bleek echter dat er niets aan de hand was.

De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne. Vanwege het incident was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer.