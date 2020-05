Brandweer rukt uit voor barbecue aan Asingastraat

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zaterdagochtend in actie komen vanwege een vermeende woningbrand aan de Asingastraat in de stad Groningen. Dat meldt de Groninger brandweer

De melding van de brand kwam rond 09.20 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker opgeroepen werden. “We kregen een melding binnen van buurtbewoners”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Zij zagen rookontwikkeling en hebben daarop het alarmnummer gebeld.” Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct een onderzoek gestart. “Al snel bleek dat de rook veroorzaakt werd door een barbecue.”

De brandweerlieden hebben voor de zekerheid een nacontrole gedaan “Ook zijn we in gesprek gegaan met de bewoner over de barbecue.” Binnen tien minuten keerde men weer terug naar de kazerne.