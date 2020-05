Brandweer ingezet voor mogelijke gaslekkage in flatwoning Bezettingslaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten maandagochtend in actie komen vanwege een mogelijke aardgaslekkage in een woning aan de Bezettingslaan in de stad Groningen. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van een gaslekkage kwam rond 09.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “We kregen een melding binnen dat er een mogelijke gaslekkage zou zijn in de woning”, vertelt Matthijs Noordhoff van de Groninger brandweer. “Toen we ter plaatse kwamen zijn we direct een onderzoek gestart in de woning. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van onze viergasmeter waarmee we aardgas kunnen meten. Die meting heeft echter helemaal niets opgeleverd. Daarop zijn wij al vrij snel weer teruggekeerd naar de kazerne.”

“Behalve de brandweer kwam ook energiebedrijf Enexis ter plaatse”, zegt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Zij doen ook onderzoek in de woning. Een monteur is met een gereedschapskist de woning ingegaan.”

Later meer.