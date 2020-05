Brandweer in actie voor vastzittende gierzwaluw

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest vrijdagmiddag in actie komen in de Annastraat vanwege een gierzwaluw die vast was komen te zitten aan een dakgoot. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het gaat om een gierzwaluw”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak is deze vast komen te zitten aan een dakgoot. Omstanders zagen het onfortuinlijke dier en schakelden de hulp van de brandweer in.”

De hulp van de brandweer bleek uiteindelijk niet nodig. “Vlak voor de hoogwerker arriveerde wist de gierzwaluw op de één of andere manier los te komen en vloog weg. De brandweer kon daarop weer terugkeren naar de kazerne.”