Brandweer in actie om Zimba uit boom te redden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een hoogwerker van de Stadse brandweer moest er donderdagavond aan te pas komen om een jonge kat uit een boom in Eelde te halen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 21.20 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het gaat om een jonge kat met de naam Zimba”, vertelt Ten Cate. “Het dier was een boom aan de Groote Veen in Eelde ingeklommen en durfde vervolgens niet meer naar beneden. In eerste instantie werd een tankautospuit van de blusgroep Eelde opgeroepen maar hun materieel bleek niet toereikend genoeg. Daarom werd de hulp van de hoogwerker uit Stad ingeroepen.”

Bij aankomst werd de hoogwerker gestempeld waarna twee brandweermannen in de korf omhoog gingen. “De kat liet zich uiteindelijk makkelijk vangen. In de veilige handen van een brandweerman is Zimba uiteindelijk weer teruggekeerd op de begane grond.”