Brandende bloembak laat brandweer uitrukken voor woningbrand

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest vrijdagmiddag in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Stationsstraat in de binnenstad van Groningen. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van de brand kwam rond 15.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een woningbrand in de binnenstad ging werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Het lijkt wat mee te vallen”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Aanvankelijk dacht men dat er brand was uitgebroken in de woning maar het blijkt te gaan om een brandje in een bloembak op het balkon. Brandweerlieden hebben dit vuurtje geblust. Voor de zekerheid heeft men met de hoogwerker nog een inspectie uitgevoerd.”

Hoe de brand kon ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Vanwege de brand was de straat korte tijd afgesloten.