Brand op eiland in Hoornsemeer

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Op één van de eilanden in het Hoornsemeer heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding van de brand kwam even voor 17.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een brandweervaartuig van brandweer Haren opgeroepen werden. “Door middel van de boot zijn een aantal brandweerlieden naar het eiland gevaren waar wat rookontwikkeling te zien was”, vertelt Meter. De boot werd te water gelaten nabij de molen. “Op het eiland hebben ze een klein brandje geblust.” Wat er precies in brand stond is onbekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.