Brand in Chinees restaurant in Ten Boer snel onder controle

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In een Chinees restaurant aan het Koopmansplein in Ten Boer heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is één persoon lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 08.50 uur binnen waarop direct twee tankautospuiten van de blusgroep Ten Boer en de sectie Sontweg ter plaatse werden gestuurd. “Het gaat om een brand in de keuken”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Deze brand is vanuit zichzelf gedoofd. Met de hoogwerker doen we voor de zekerheid een aantal checks op het dak. Eén persoon heeft rook binnengekregen. Deze wordt nagekeken in een ambulance.”

Volgens incidentfotografen hing het restaurant vol met rook. Boven het restaurant zitten woningen gevestigd. Deze moesten korte tijd ontruimd worden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.