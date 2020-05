Brand breekt uit in magnetron in woning

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Herestraat in de stad Groningen heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.30 uur binnen waarop de meldkamer een tankautospuit van de blusgroep Haren en een hoogwerker ter plaatse stuurde. “Haren werd opgeroepen omdat de andere voertuigen in Beijum bij de explosie in een flatgebouw stonden”, vertelt Wind. “Haren is echter niet uitgerukt. Het lukte de Stadse brandweer om een tankautospuit vanuit Beijum naar de Herestraat te sturen. Daar aangekomen ontdekten ze dat er brand was uitgebroken in een magnetron in de keuken.”

Brandweerlieden hebben een blussing gedaan waarmee de situatie snel onder controle was. “Ze hebben het apparaat naar buiten gebracht en hebben in de woning een nacontrole gedaan. Daarna zijn ze teruggekeerd naar de kazerne.” Hoe de brand precies kon ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De schade in de woning is beperkt gebleven.