Branchevereniging maakt richtlijnen bekend voor heropenen horeca

foto door: Elin Stil

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft dinsdagochtend de richtlijnen bekendgemaakt voor als straks op 1 juni de horeca weer gedeeltelijk geopend kan worden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM.

De belangrijkste richtlijnen zijn dat mensen die een kroeg of restaurant bezoeken met maximaal vier personen aan een tafeltje mogen zitten. Als een Veiligheidsregio echter vindt dat vier teveel is, kan dit aantal worden aangepast. Bij binnenkomst moeten gasten verplicht hun handen wassen. Daarnaast moet er gereserveerd worden bij een horeca-zaak en krijgt men voor binnenkomst de vraag of iemand ook verschijnselen van griep of verkoudheid heeft. Reserveren voor terras-bezoek is niet nodig. De richtlijnen zijn inmiddels gedeeld met de horeca-ondernemers. “Wat er in staat verschilt weinig van de richtlijnen die het RIVM voor de detailhandel heeft opgesteld”, zegt Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland in het NOS Radio 1-journaal.

De verwachting is dat de horeca vanaf 1 juni weer deels open kan. Een definitief besluit hierover wordt rond 20 mei verwacht. Het kabinet kijkt dan naar de informatie die op dat moment voorhanden is en beslist dan of de horeca, maar ook bijvoorbeeld middelbare scholen en musea groen licht krijgen om open te gaan. In eerste instantie zal dat dus gebeuren met de nodige restricties. Volgens Beljaarts is sowieso sprake van een verliesgevende operatie en daarom zullen steunmaatregelen nodig en belangrijk zijn.