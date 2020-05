Bosatlas Tweede Wereldoorlog blijft hoge ogen gooien

nieuws

Foto: debosatlasvandetweedewereldoorlog.nl/

De verkoop van De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog van uitgeverij Noordhoff blijft hoge ogen gooien. Deze week staat het op plaats één in de categorie non-fictie van de Bestseller 60.

De Bestseller 60 is een lijst die aangeeft, aan de hand van verkoopdata, welke boeken op dit moment veel verkocht worden. In de categorie non-fictie stond de Bosatlas twee weken geleden op plaats twee, nu is het boek opgestoomd naar de eerste plaats. In de algemene verkooplijst staat het boek op plaats vier, waarbij het alleen ‘Souvenir‘ van Suzanne Vermeer, ‘In hechtenis‘ van Nicci French en ‘De vlinderkamer‘ van Lucinda Riley voor zich moet dulden. Bij online winkel bol.com is de atlas zelfs het bestverkopende boek.

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog laat aan de hand van kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal de oorlogsjaren op een nieuwe manier zien. In de atlas wordt stilgestaan bij de aanloop naar de oorlog en de oorlogsperiode zelf, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag. Zo wordt de oorlog in Nederlands-Indië en diens onafhankelijkheid belicht, maar ook de vredesmissies naar bijvoorbeeld Srebrenica in de jaren negentig.

Bekijk hier een video over de ‘making of‘ van de atlas