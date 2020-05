Bomenridders trekken drie keer aan het kortste eind bij provincie

nieuws

De Provincie Groningen heeft in één week drie bezwaren van de Stichting Bomenridders Groningen van tafel geveegd. Daardoor mogen de gemeenten Groningen en Midden-Groningen doorgaan met de kap van bomen op verschillende locaties.

Zo mag de Suiker Unie in Hoogkerk (Vierverlaten) doorgaan met het herplanten van bomen op andere grond. De bomen staan in de weg bij de bouw van een derde diksaptank op het terrein. Ook mag de gemeente Groningen een boom kappen langs de weg tussen Groningen en Sauwerd voor de aanleg van een nieuw fietspad. De gemeente Midden-Groningen mag verder met herbeplanting van het gebied rond de Damkerk in Hoogezand. Twee bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard, één was volgens de provincie ongegrond.

De Stichting Bomenridders zal zich gaan beraden op een beroep tegen de besluiten bij de rechtbank.