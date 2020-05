Boa’s overwegen landelijke actie als ze geen wapenstok en pepperspray krijgen

nieuws

Foto: BOA Noord

De vakbonden van de boa’s overwegen een landelijke actie als ze niet de beschikking krijgen over bijvoorbeeld wapenstok en pepperspray. Aanleiding is een incident in IJmuiden donderdag waarbij een boa gewond raakte en naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

Bij het handhaven van de coronamaatregelen is er een belangrijke taak weggelegd voor de boa’s. Op Hemelvaartsdag moesten ze op verschillende plekken in het land in actie komen. Onder andere in het Noorderplantsoen in Groningen waar het te druk was. Waar in Groningen de bevelen wel werden opgevolgd is dit op verschillende plekken in het land de laatste tijd niet gebeurd. Behalve in IJmuiden is er in Rotterdam een incident bekend waarbij vijf boa’s gewond raakten.

“Onbewapende boa wordt belaagd door tientallen jongeren”

Volgens de bonden hebben boa’s door het handhaven op de coronamaatregelen momenteel vaker te maken met agressie. Na het incident in IJmuiden wordt een landelijke actie overwogen waarbij het de bedoeling is dat er alleen nog toezicht wordt gehouden maar niet meer gehandhaafd wordt. “De roep is groot om een stevigere actie”, zegt Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond. “Hoe een boa in IJmuiden werd mishandeld is onbeschoft en levensgevaarlijk. Je ziet hoe een ongewapende boa wordt belaagd door tientallen jongeren en je moet je afvragen wat er zou zijn gebeurd als er niet een politieagent met een wapenstok in de buurt was geweest.”

Wapenstok, taser en pepperspray

Het bewapenen van boa’s heeft niet de voorkeur van burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam. Hij is bang dat bewapenen de situatie alleen maar verergert. De bonden zeggen echter dat een wapenstok, taser of pepperspray een de-escalerend effect hebben. Volgens de vakbonden was dit donderdagavond ook te zien in IJmuiden. Toen politieagenten de wapenstok inzetten was iedereen ineens verdwenen.