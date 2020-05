Boa’s gaan landelijk actievoeren op 26 mei en 1 juni

nieuws

Boa’s gaan op 26 mei en 1 juni in verschillende steden in het land actievoeren. Aanleiding is de mishandeling van twee boa’s donderdag in IJmuiden.

Hoe de acties er precies uit gaan zien is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er in meerdere steden actiegevoerd gaat worden. Door de coronamaatregelen moet er door de buitengewoon opsporingsambtenaren meer gehandhaafd worden. Inmiddels zijn er verschillende incidenten bekend waarbij de boa’s tijdens deze handhaving met geweld te maken kregen. Op Hemelvaartsdag was het raak op het strand in IJmuiden. Terwijl de boa’s een jongeman meenamen die zich niet kon legitimeren werden ze belaagd door een grote groep tieners. Twee boa’s raakten gewond waarbij de één een hersenschudding opliep en de ander vrijwel al zijn ondertanden moet missen.

De boa’s willen dat zij meer middelen tot hun beschikking krijgen om zich te beschermen tegen agressie. Daarbij moet gedacht worden aan een wapenstok, pepperspray of eventueel een taser. Daarnaast wordt geopperd om boa’s uit te rusten met C2000-communicatieapparatuur waarmee ze altijd in directe verbinding staan met politieagenten en de 112-meldkamer.