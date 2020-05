nieuws

De gemeente en de Veiligheidsregio proberen de hoeveelheid mensen in de stad en in de parken in toom te houden. Via de sociale media roept men op drukte te vermijden.



‘Het wordt prachtig weer vandaag. We begrijpen dat je dan zin hebt om naar het park, plantsoen of naar de binnenstad te gaan. Blijf niet te lang en vermijd drukte. #houdvol’, is de boodschap op Hemelvaartsdag 2020.

De Veiligheidsregio is er creatief mee aan de slag gegaan. Zie de afbeelding boven.

De politie van Noord-Drenthe voegt daar nog het volgende aan toe: