Binnenzwembaden in Groningen weer beperkt open

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De binnenzwembaden in de gemeente Groningen zijn sinds maandagochtend weer beperkt open voor het publiek. De baden moeten zich wel houden aan strikte maatregelen.

Door de coronamaatregelen moesten de deuren van de zwembaden sinds halverwege maart gesloten blijven. Inmiddels is een deel van de maatregelen versoepeld waarbij besloten is dat de binnenbaden weer beperkt open mogen. Op veel plekken in het land gebeurde dit vorige week al, in de gemeente Groningen zijn sinds maandag de deuren weer open. Het kunnen zwemmen gebeurt wel onder strenge regels. Zo moet er van tevoren een plekje gereserveerd worden, moet je op ander halve meter afstand van elkaar blijven, moet je thuis je badkleding aantrekken en moet je ook thuis van tevoren en na afloop douchen.

Nog niet alle zwembaden in de gemeente zijn open. Openluchtzwembad De Papiermolen blijft voorlopig nog dicht. Het Helperzwembad, De Parrel en sportcentrum, Kardinge zijn wel open.

Meer informatie is te vinden op de website van sport050.