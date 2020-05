Binnenstad wordt voetgangersgebied

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De drukke winkelstraten in de binnenstad zijn per 1 juni tussen 12.00 en 19.00 uur verboden gebied voor fietsers. Het gaat onder meer om de Brugstraat, Guldenstraat en Vismarkt.

De maatregelen zijn nodig om meer ruimte te scheppen voor het winkelend publiek tijdens de coronacrisis. Het wordt langzamerhand weer drukker in de stad en het wordt daardoor moeilijker om anderhalve meter afstand te houden. Bovendien krijgt de horeca vanaf 1 juni meer ruimte. Uitstallingen van winkels zijn in de binnenstad per 1 juni niet meer toegestaan. Het winkelend publiek wordt verzocht, zoveel mogelijk rechts te houden. De horeca in Groningen en de Groningen City Club zeggen blij te zijn met deze maatregelen.

Het parkeren van rijwielen in de drukke winkelstraten is ook niet meer toegestaan. Fietsers kunnen dus het beste om de binnenstad heen rijden. Bovendien zijn de Werkmanbrug en Trompbrug afgesloten voor fietsers. Fietsen kunnen onder meer op de Ossenmarkt en langs de diepenring worden gestald.

De Stationsweg wordt afgesloten voor autoverkeer. Zo komt er meer ruimte voor busreizigers om in en uit te stappen. Fietsers krijgen op diverse drukke kruispunten langer groen licht, om de doorstroming te verbeteren. .