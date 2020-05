Binnenstad beplakt met ‘Blijf Gek Doen’-posters

nieuws

Foto: Denise Humalda

Na de officiële teksten langs de weg, Ruimte Zat en Het Wordt Weer Beter, is de Groninger binnenstad nu beplakt met de slogan Blijf Gek Doen.



De afgelopen week is de binnenstad op veel plekken beplakt met posters die deze tekst uitdragen. De poster vermeldt geen afzender.

Posters met deze tekst duiken sinds enkele jaren hier en daar op in verschillende uitvoeringen. In Beijum werden vergelijkbare posters al in 2018 gesignaleerd.

Iemand heeft de moeite genomen de posters te maken en het risico genomen betrapt te worden bij het illegaal plakken. Een gemotiveerd iemand, dat in elk geval.