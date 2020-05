Bijna duizend kinderen trainen in de meivakantie als profs bij FC Groningen

Bijna duizend kinderen doen deze meivakantie mee aan FC Groningen on tour. Daar kunnen ze een dag lang trainen als echte profvoetballers.

Met wat extra maatregelen konden ze precies in de meivakantie beginnen, waardoor er veel meer aanmeldingen waren dan andere jaren. “Wij organiseren dit evenement eigenlijk altijd, maar normaal hebben we minder locaties en ook een andere periode natuurlijk dan corona nu,” vertelt Simon Cageling, coördinator voetbalactiviteiten van FC Groningen. “Dan komen we tot 250, 300 kinderen, en nu zijn het er een stuk meer dus het is hartstikke mooi om te zien dat er veel enthousiasme is en kinderen weer staan te popelen om te voetballen.” De kinderen zeggen het voetballen erg gemist te hebben. “Nu waren er minder kinderen buiten. Het is wel lekker om nu weer even gewoon op het veld te staan en plezier te hebben,” vertelt Morris. Dat vindt Senna ook. “Ik dacht wel van… wanneer ga ik weer naar voetbalkamp, of On Tour? Want ik vind het wel super leuk en je leert er ook veel meer van, want in de wedstrijden zie ik dan ook wel dat ik heel erg verbeterd ben.”

Als verrassing komt er ook elke dag een speler van FC Groningen langs. Dit keer was dat spits Romano Postema. “Het is genieten als de kinderen plezier hebben. Daar doe je het voor.” Zelf vind hij deze tijd erg vervelend. “Vanaf maandag gaan we pas echt weer beginnen. Alleen ja, je traint toch om wedstrijden te spelen, en dat gebeurt niet dus dat vind ik heel jammer. Nu heb ik hier wel weer het gevoel om lekker op het veld te staan, dus dat is wel lekker.”