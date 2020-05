Bijna 9 op de 10 basisscholen gaat hele dagen les geven, zorgen over voldoende leraren

nieuws

Foto: Jacob de Vries

Ongeveer 86 procent van de basisscholen gaat vanaf 11 mei hele dagen lesgeven. Een minderheid van veertien procent kiest ervoor om halve dagen open te gaan. Dat blijkt uit een peiling van de PO-raad en AVS onder duizend schoolleiders en bestuurders.

Vanwege de coronacrisis zijn de scholen sinds half maart gesloten. Vanaf 11 mei mogen de basisscholen weer open maar daarbij moet men wel de anderhalvemetermaatregel in acht nemen. 86 Procent van de scholen kiest ervoor om de hele dag les te geven aan de helft van een klas. Op de volgende dag is dan de andere helft aan de beurt. Hiermee volgen deze scholen het advies dat minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs gaf. Veertien procent kiest voor halve dagen waarbij een deel van een klas ’s ochtends les heeft en het andere deel ’s middags. Dit had niet Slob zijn voorkeur omdat het wisselen veel bewegingen en contactmomenten zou kunnen veroorzaken.

“De meeste scholen gaan dus hele dagen open en er is een klein percentage dat gaat werken met halve dagen, veelal met goede argumenten waarbij het belang van de leerling of de organiseerbaarheid voorop staan”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Wel zijn er bij de scholen andere zorgen. Veertig procent van de schoolleiders maakt zich namelijk druk of er straks bij de herstart wel voldoende leraren zijn. “We zien dat het voor schoolleiders en bestuurders normaal al lastig is om voldoende personeel voor de klas te hebben, zeker als nu bijvoorbeeld een kwart van je team in een risicogroep valt is dat pittig”. Daarnaast zijn er zorgen of de gedragsregels wel altijd nageleefd kunnen worden.