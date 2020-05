Bibliotheek Lewenborg opent de deuren, bieb Ten Boer nog dicht

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Forumbibliotheek in de wijk Lewenborg opent woensdag weer haar deuren. De bibliotheek in de Groningse wijk is vanwege de coronamaatregelen bijna twee maanden dicht geweest.

De filialen in Beijum, Selwerd, Hoogkerk, Vinkhuizen, De Wijert en Haren zijn vanaf afgelopen maandag al weer open. De opening is mogelijk vanwege een versoepeling van de coronamaatregelen. Woensdag komt daar dus Lewenborg bij. Alle vestigingen zijn vanaf 11.00 tot 16.00 uur geopend. De bieb in Ten Boer blijft voorlopig nog gesloten, maar zal binnenkort ook weer de deuren gaan openen.

Wanneer de bibliotheek in het Forum in de binnenstad weer open gaat is nog altijd onbekend. Een woordvoerder laat weten te hopen om na de Pinksterdagen de deuren weer van het slot te kunnen halen.