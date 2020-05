Bibliotheek Forum ondanks versoepelingen nog niet open

nieuws

Ondanks de informatie die premier Mark Rutte die woensdagavond tijdens een persconferentie gaf, gaat de bibliotheek in het Forum in de binnenstad voorlopig nog niet open.

De meeste onderdelen van het Forum, zoals de horeca, filmtheater en StoryWorld, mogen pas op 1 juni de deuren openen. Vanaf die dag mogen er maximaal dertig bezoekers naar binnen, inclusief het personeel. Bibliotheken mogen vanaf 11 mei weer open, maar directeur Dirk Nijdam gaat voorlopig uit van 18 mei, mede omdat men nog te kampen heeft met de grote waterschade die de benedenverdieping vorige week opliep.

“We denken daar over na, want het Forum vereist een specifieke aanpak. We hebben veel loopstromen, met ook nog drie horecazaken en twee winkels. We moeten ons houden aan landelijke protocollen, zoals maximaal 30 mensen per zaal, en een zo kort mogelijk verblijf in de bibliotheek. Daarom zal het lastig worden om tot een verdienmodel te komen,” aldus Nijdam.

De overige bibliotheekfilialen in de gemeente Groningen gaan vanaf volgende week maandag wel open. “We richten ons eerst op de filialen in de wijken, zodat er weer boeken en andere materialen geleend en teruggebracht kunnen worden”, laat het Forum op haar website weten. “Als je nu je boeken wilt inleveren kan dat ook al, alleen niet bij het Forum in het centrum. Bij de filialen in de wijken zijn speciale inleverbussen te vinden waar je de spullen in kunt doen.”