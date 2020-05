Bezorgmaaltijd opeten in je eigen ‘anderhalvemeter-bubbel’ op Suikerterrein

Niet alleen de ‘reguliere’ horeca gaat vanaf 1 juni weer open. maandag opent ook het zogenoemde ‘anderhalvemeterplein’ van De Luchtstroom op het Suikerterrein. Daar kunnen gasten een tafel reserveren en vervolgens een bezorgmaaltijd van 1 van 70 lokale restaurants laten afleveren.

“Het idee is eigenlijk ontstaan omdat we van deze plek eigenlijk al een openbare plek met veel reuring wilden maken”, vertelt Helma Scholten van De Luchtstroom. “Door de coronacrisis kwam dit toekomstplan ineens een stuk dichterbij. We wilden eigenlijk laten zien hoe op het terras van de toekomst de ‘anderhalvemeter’ op een leuke en natuurlijke manier laat zien. Met de gekleurde cirkels om de tafels hoef je niet telkens met een meetlintje overal bij langs.”

De combinatie met de horeca was volgens Scholten daarna stap twee en het bedrijf zocht daarom de connectie met Fooddrop: “Drankjes waren het probleem hier niet, daar konden we wel aan komen. Het probleem was het eten. Omdat de horeca het al zwaar hebben, wilden we niet gaan concurreren met de horeca in de binnenstad. In de binnenstad is het krap en hier hebben we veel ruimte. Hier kunnen mensen wel zitten, maar eten dan het eten van de horeca.”

Op de website van de Luchtstroom kunnen gasten een tafel reserveren. Als gasten een tafelnummer hebben, kunnen zij hier twee QR-codes scannen. Eén is voor eten (Fooddrop) en de andere voor drinken (WhatsApp). Via WhatsApp geef je de drankjes door en deze worden op een speciaal afhaaltafeltje neergezet. Datzelfde geldt voor het eten, wat Fooddrop bezorgt. Afrekenen met Fooddrop kan via de app, het drinken wordt via een appje en een Tikkie afgerekend bij De Luchtstroom.