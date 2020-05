Bewoners Wilhelminakade zijn hardrijders beu

nieuws

Een aantal bewoners van de Wilhelminakade heeft het gemeentebestuur opnieuw een brief geschreven over de problemen met hardrijders in hun straat.

De bewoners zonden het college op 9 september een soortgelijke brief, maar kregen tot nu toe geen antwoord. Bovendien zijn de problemen niet verminderd. Veel auto’s en motoren geven flink gas als ze de Plantsoenbrug gepasseerd zijn. Vooral motorrijders verwarren de Wilhelminakade met het TT circuit. Ze rijden soms meer dan 100 km per uur, met tientallen dB’s teveel aan lawaai, zodat een gesprek niet meer mogelijk is.

De bewoners hopen dat het gemeentebestuur hun klacht nu wel serieus neemt, en hebben het college uitgenodigd om zelf poolshoogte te komen nemen.