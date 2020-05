Bewoners weer terug in flat Wibenaheerd: “Blij dat ik in mijn eigen bed kan slapen”

Bewoners van de flat aan de Wibenaheerd die zaterdagavond in allerijl ontruimd moest worden konden zondagavond rond 22.00 uur weer terug naar hun woningen. “Ik ben heel erg blij dat ik weer naar mijn woning kan.”

In de flat vond vrijdagavond een explosie plaats. Bij die explosie werd een gevel uit een woning geblazen. Aanvankelijk dacht men dat een oven of een gasfornuis de oorzaak was maar zaterdagmiddag kwam er informatie bij de politie binnen waarop direct een groot onderzoek werd gestart en de flat ontruimd werd. In de woning werd een hoeveelheid van een nog onbekende explosieve stof aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie, de EOD, heeft dit veiliggesteld en bij Driebond tot ontploffing laten brengen. De bewoners van het appartement waar de explosie plaatsvond en waarbij zij gewond raakten, zijn zaterdagavond gearresteerd.

“Eindelijk kan ik weer naar mijn woning”, laat een bewoner rond 23.00 uur weten. “Vrijdagavond na de explosie heb ik mijn woning verlaten. De afgelopen twee dagen heb ik bij mijn ouders gezeten. Daar was ik wel heel blij mee dat dat kon en dat we die band ook hebben. Ik zei al voor de grap, als ik nu ruzie met jullie zou hebben dan had ik nergens heen gekund. Maar nu kan ik weer lekker terug naar mijn huis en naar mijn eigen bed en daar ben ik wel heel blij mee.”