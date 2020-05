Bewoners Fossemaheerd doneren 270 euro, cake en bloemen aan zorgcentrum Ebbingepoort

nieuws

Foto: Olga Mikešová

De bewoners van de Fossemaheerd in de wijk Beijum in Groningen hebben zaterdag een cheque van 270 euro overhandigd aan woon- en zorgcentrum Ebbingepoort. De overhandiging is naar aanleiding van een goede doelen-actie in de wijk.

Bewoners van de straat hebben in de meivakantie verschillende acties georganiseerd met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen. “De coronatijd heeft het leven niet makkelijker gemaakt”, vertelt bewoonster. “Om de moed er in te houden organiseerden we met een aantal gezinnen verschillende acties voor jong en oud.” Zo kon er met behulp van strippenkaarten zelfgemaakte hapjes gekocht worden op Koningsdag en Bevrijdingsdag, was er een sponsorloop rond het Zilvermeer en kon je je voor individuele sportprestaties laten sponsoren.

Daarmee is in totaal 840 euro ingezameld dat verdeeld gaat worden over drie goede doelen. Dat zijn de Voedselbank Groningen, Safe the Children en woonzorgcentrum Ebbingepoort. “Zaterdag hebben we de bewoners van de Ebbingepoort verblijd”, vertelt Mikešová. “Uiteraard gebeurde dat allemaal op veilige afstand in de tuin van het complex. Kinderen hebben uitgelegd wat er de afgelopen weken bij ons in de wijk gebeurd is en ze hebben twee liedjes voor de bewoners gezongen. Behalve het geld werd er ook een bloemetje overhandigd dat door één van de oudste bewoners van de Fossemaheerd beschikbaar was gesteld. En een grote supermarktketen bij ons in de wijk sponsorde cake voor bij de koffie. Wij hebben er een erg goed gevoel aan over gehouden, en de bewoners waren zichtbaar blij en dankbaar.”

De komende periode zullen ook de Voedselbank en Safe the Children verrast worden.

