Bevolkingsonderzoeken naar kanker weer van start

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer opgestart. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid maandagavond bekendgemaakt.

Vanwege de coronacrisis lagen de drie onderzoeken stil. Vanaf deze week wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker weer opgestart. De eerste uitnodigingen hiervoor worden de komende dagen verstuurt. In juni wordt het onderzoek naar borstkanker hervat. Voorwaarde voor deze hervatting is wel dat er dan genoeg beschermingsmiddelen beschikbaar moeten zijn. In juli wordt tenslotte het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker weer gestart.

Omdat de onderzoeken de afgelopen twee maanden stil hebben gelegen heeft dit achterstanden opgeleverd. De bedoeling is dat dit zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Ook wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten op de capaciteit in de zorg als vervolgonderzoek nodig is.

