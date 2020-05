Bestuurder (19) raakt de macht over het stuur kwijt bij ongeluk Europaweg

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Europaweg, de N7, is in de nacht van zondag op maandag een negentienjarige bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 02.00 uur. “Door nog onbekende oorzaak raakte de man de macht over het stuur kwijt”, vertelt Meter. “Hij raakte eerst een verkeersbord en kwam daarna tegen de vangrail tot stilstand. Niemand raakte gewond maar het voertuig was wel dusdanig beschadigd dat het weggesleept moest worden door een bergingsbedrijf.”

Vanwege het ongeluk werden de beide rijstroken richting Hoogezand door Rijkswaterstaat tijdelijk afgesloten. Hulpverleners konden op deze manier veilig hun werk doen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.