Bestelbusje in lichterlaaie in Meerstad

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de Woldmeerweg in Meerstad is dinsdagmiddag een bestelbusje volledig uitgebrand. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van de brand kwam rond 12.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De rook was al vanaf de ringweg te zien”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen stond het busje al volledig in lichterlaaie. Brandweerlieden hebben het vuur bestreden door de twee stralen hogedruk in te zetten.” Een deel van de inhoud van het busje kon gered worden. Een ander deel ging verloren.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Het busje is door een bergingsbedrijf weggesleept.

Martin Nuver van 112groningen.nl zag de brandweer uitrukken en maakte een filmpje