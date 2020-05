Besmettingsgevaar vermindert bij goed ventileren

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Goed ventileren vermindert mogelijk de verspreiding van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de UvA. De onderzoeksresultaten zijn op donderdag 28 mei gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet Respiratory Medicine’.

In het onderzoek hebben wetenschappers onderzocht hoe lang kleine druppeltjes, zogeheten aerosolen, in de lucht kunnen blijven hangen. Aan gezonde mensen werd gevraagd om te praten en om te hoesten. Met laserlicht werd vervolgens de verspreiding van de aerosolen bestudeerd. In een niet geventileerde ruimte was na vijf minuten de helft van de aerosolen nog in de lucht aanwezig. In een ruimte waar heel goed geventileerd werd halveerde het aantal aerosolen binnen dertig seconden. Om daarmee de conclusie te trekken dat beter ventileren tot minder besmettingen leidt is echter te kort door de bocht, maar wel stellen de onderzoekers dat goed ventileren in openbaar vervoer en verpleeghuizen de verspreiding mogelijk vermindert.

Volgens het RIVM is tot op heden nog niet aangetoond welke rol aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus spelen. Wel is aangetoond dat het virus zich vooral lijkt te verspreiden via grotere druppeltjes die niet lang in de lucht kunnen blijven hangen. Wel laat de Rijksdienst weten het onderzoek van de UvA te gaan bestuderen en te gaan beoordelen. Mocht het nodig zijn dan zullen de richtlijnen aangepast worden.