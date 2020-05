Be Quick 1887 alsnog in O21 competitie met profclubs

sport

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887

Be Quick 1887 gaat komend seizoen met een O21 elftal deelnemen aan de nieuwe competitieopzet van de KNVB voor de jeugd. Be Quick ontmoet daar profclubs en topamateurs.

Be Quick viel in eerste instantie buiten de boot, maar omdat er nog enkele plekken vacant waren konden de Groningers alsnog instromen in divisie 4. Be Quick is de enige noordelijke amateurclub die mee doet. Wat de precieze indeling wordt is nog onbekend. Waarschijnlijk zijn Cambuur Leeuwarden en Telstar twee van de tegenstanders.

“We zijn erg blij hierdoor in de betaald voetbal competitie te kunnen spelen. Hierdoor wordt het speelniveau hoger. Spelers gaan wennen en zich optrekken aan het hogere niveau, wat de stap naar zondag 1 kleiner maakt”, zegt trainer Herman Kamminga.

Het houdt wel in dat Be Quick niet gaat uitkomen in de O23 competitie voor amateurs. Be Quick was daar ingedeeld op het hoogste niveau.

FC Groningen doet ook mee aan de O21 competitie, maar speelt drie klassen hoger in divisie 1.

