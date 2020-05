Basisschool De Swaoistee: “Het is heel fijn om de kinderen weer te zien”

De basisscholen zijn maandagochtend weer open gegaan. Zo ook bij de Swaoistee in de wijk Lewenborg. “Het is heel fijn om de kinderen weer te zien”, aldus meester Herman.

De school was vanwege de coronacrisis acht weken dicht. “De bovenbouw liep heel vertrouwd naar binnen. We gaan weer aan de slag”, zegt directeur Kor Posthumus. “Maar de kleuters moesten drie keer op en neer om nog een knuffeltje bij de ouders te halen voordat ze naar de juf durfden”.

Er zijn in de Swaoistee geen grote anti-coronamaatregelen genomen, want volgens Posthumus is dat een schijnveiligheid: “We hebben gekozen om zo weinig mogelijk met lintjes, hekjes en rode kruizen te werken. We doen daarmee een beroep op het gezond verstand van iedereen die er bij betrokken is”.

De school heeft 500 leerlingen en niet iedereen kan tegelijk op school komen. De groepen gaan een halve dag naar school en moeten een halve dag thuis werken.

De afgelopen periode was het eerste onderwerp van gesprek in de klassen. Vooral hoe vreemd die tijd was. Er is geen angst voor een leerachterstand. “Dat is ook een foute benadering”, volgens Posthumus. “Je moet er voor zorgen dat kinderen zich veilig en sociaal vaardig voelen. Wat ze kunnen doen is positief in het leven staan en van daaruit samen leren. En dan komt het ook goed”.