Basisscholen worstelen met ouders die kinderen thuis houden

Foto: Sebastiaan Scheffer

Basisscholen worstelen met ouders die hun kinderen zonder medische noodzaak thuishouden. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws onder ruim zevenhonderd scholen.

Halverwege maart werden de scholen gesloten om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Afgelopen maandag gingen ze onder strenge voorwaarden weer open. Toch zijn er landelijk zo’n 50.000 kinderen afgelopen week niet in de schoolbanken verschenen. Op de zevenhonderd scholen die deelnamen aan het onderzoek geeft de helft aan dat er leerlingen worden thuisgehouden zonder dat er een medische noodzaak aan ten grondslag ligt.

Sommige kinderen worden thuisgehouden omdat hun ouders een longaandoening hebben of in de risicogroep vallen. Maar er zijn er ook die thuisgehouden worden omdat ouders bang zijn, of omdat de ouders het thuisonderwijs wel bevalt. Ook zijn er scholen die zeggen dat ouders misbruik maken van de situatie. Dat de ouders aangeven heel bang zijn voor het virus, maar dat ze ondertussen wel met hun kroost naar de stad of naar een speeltuin gaan waar veel mensen zijn.

Het ministerie laat weten dat leerplichtambtenaren voor onbepaalde tijd niet op de leerplicht zullen handhaven.