Basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open

Het basisonderwijs wordt vanaf 8 juni volledig heropent. Dat is één van de maatregelen die het kabinet dinsdagavond bekend gaat maken tijdens een persconferentie.

Basisscholen zijn sinds vorige week maandag weer gedeeltelijk open. In de praktijk betekent dit dat leerlingen de helft van de tijd naar school gaan. Bronnen in Den Haag melden dat deze maatregel dus verruimd gaat worden. Voorwaarde is wel dat de komende weken duidelijk moet worden dat het ook echt veilig is om de scholen weer volledig te openen.

Vanwege de coronacrisis waren de basisscholen sinds halverwege maart gesloten. Leerlingen kregen thuis les via online onderwijs.