Bakkerij Henk Post verrast 75 moeders met ontbijt

Foto: Bakkerij Henk Post - www.bakkerijhenkpost.nl

Bakkerij Henk Post uit Ten Boer heeft zondag als verrassing zo’n 75 ontbijtjes uitgedeeld aan even zo veel moeders. De actie werd gehouden vanwege Moederdag.

Het idee werd zaterdagochtend gelanceerd. “Mensen konden in onze bakkerijen in Ten Boer en Middelstum, telefonisch of via onze website een Moederdagontbijt bestellen”, vertelt bakker Henk Post. “De afspraak was vervolgens dat wij deze bestellingen gratis bij de mensen thuis zouden brengen als ze in een in een straal van tien kilometer rondom Ten Boer of Middelstum wonen.” Het idee kon direct op veel sympathie rekenen. Bij de bakker kwamen binnen enkele uren 75 mensen bestellingen binnen. Zondagochtend ging een team onderweg om alle ontbijtjes bij de mensen te brengen.

“Je moet je voorstellen dat het echt een verrassing was. De moeders wisten niet dat we zouden komen. En het is dan super leuk om 75 mensen op zo’n manier te mogen verrassen.” Het ontbijt, dat aangeboden werd in een mooie verpakking, bestond uit verse broodjes, croissants, roomboter, zoet beleg, ham, kaas, een gekookt ei, fruitsap, koffie en Deense luxe. Of het de moeders ook gesmaakt heeft? “Ik heb louter positieve reacties ontvangen. Dus geweldig!”

Bakkerij Henk Post staat bekend als een bakker die creatief is. Vorig jaar mei maakte hij bijvoorbeeld furore met Ajax-tompouces nadat de Amsterdamse voetbalclub veel succes had in de Champions League.