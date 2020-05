Automobilist ernstig gewond bij verkeersongeluk Hoendiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op het Hoendiep in de stad Groningen is een automobilist ernstig gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het lijkt te gaan om een eenzijdig verkeersongeluk. De auto kwam vanaf het Hoendiep, uit de richting van Hoogkerk. Op de hoofdweg ter hoogte van het bedrijventerrein botste de bestuurder op een stoeprand, vervolgens is de auto tussen twee bomen door geschoten om uiteindelijk tegen een andere boom en boven een greppel tot stilstand te komen.”

Zwaar beschadigd

De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. “Onderdelen van het voertuig liggen verspreid over het grasveld. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer uit het voertuig kunnen halen. Na stabilisatie is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht.”

Lachgas

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Incidentfotografen laten weten dat er in de auto een fles met lachgas is aangetroffen. Het is onbekend of de bestuurder ook onder invloed was. De auto is door een bergingsbedrijf geborgen. De weg was vanwege het ongeluk deels afgesloten.