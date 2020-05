Auto raakt te water aan Borgweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Borgweg in de wijk Ruischerbrug is een auto in een sloot terecht gekomen. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 17.00 uur tussen de Borgweg en de Harkstederweg. “Hoe het heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Het lijkt te gaan om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij een auto in het water is beland. Of de bestuurder ook gewond is geraakt is onbekend.” Verschillende hulpdiensten kwamen naar de ongevalslocatie. “Er heeft enige tijd een ambulance gestaan. Ook waren er agenten ter plaatse.”

De personenauto is geborgen door een bergingsbedrijf die de auto uit het water hebben getakeld.