Auto flink beschadigd bij verkeersongeluk Europaweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Europaweg is een personenauto flink beschadigd geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.50 uur ter hoogte van de kruising met de Sontweg. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Getuigen vertellen dat de bestuurder van de auto wilde keren. Die manoeuvre mislukte waarbij de auto op het hekwerk knalde. Ondanks dat de auto flink beschadigd is, raakte er niemand gewond.” Politieagenten kwamen ter plaatse om het overige verkeer in goede banen te leiden. “Het andere verkeer ondervindt flink wat hinder.”

Vanwege het ongeluk is één rijbaan richting de Euroborg afgesloten. Een bergingsbedrijf gaat de auto wegslepen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.