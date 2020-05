Auto flink beschadigd bij botsing op stoplicht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is maandagochtend flink beschadigd geraakt bij een verkeersongeluk op de westelijke ringweg. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.10 uur op de kruising met de Friesestraatweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een auto die vanaf de westelijke ringweg de Friesestraatweg op wilde rijden is op de paal van een stoplicht gebotst. Zowel de auto als het verkeerslicht zijn daarbij zwaar beschadigd geraakt. Geen van de inzittenden raakte gewond.” Politieagenten kwamen ter plaatse om het overige verkeer in goede banen te leiden. “Ook is een bergingsbedrijf aanwezig. Zij hebben de auto getakeld waarna deze door hen zal worden weggesleept.”

De onderdelen van het verkeerslicht die op de weg lagen zijn door een bedrijf weggehaald. De installatie zal de komende dagen gerepareerd worden. Verkeer dat gebruik maakt van de kruising is aangewezen op een ander verkeerslicht dat eveneens rood, geel en groen toont voor dezelfde richting.